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  • Many Schools Took Money From Brokers, Investigation Team Asked Bank Officials For Information Of All Officers And Personnel Of 3 Offices

छानबीन:कई स्कूलों ने दलालों से लिये पैसे, जांच टीम ने 3 दफ्तरों के सभी अफसरों व कर्मियों से मांगी बैंक खातों की जानकारी

धनबादएक घंटा पहले
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  • यूजर आईडी-पासवर्ड के एवज में स्कूलों ने की रुपए की लेनदेन, कल्याण विभाग, डीएसई, डीओ ऑफिस आज सौंपेंगे खातों का विवरण

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में खुलासों का दौर जारी है। शनिवार को छात्रवृत्ति घोटाले में कई स्कूल प्रबंधकों की भूमिक का खुलासा हुअा। कई स्कूलों ने यूजर आईडी व पासवर्ड देने के एवज में दलालों से रुपए लिये। यह बात कुछ स्कूल प्रबंधकों ने स्वीकार कर ली है। पता चला है कि कुछ स्कूल प्रबंधकों ने दलालों से चेक के माध्यम से राशि ली, वहीं कुछ स्कूल प्रबंधकों ने नगद रुपए लिये। रुपए की लेन-देन 40 से लेकर 85 हजार रुपए तक हुई है। वहीं, कुछ स्कूल वाले वैसे भी हैं, जिन्होंने दलालों से राशि नहीं ली, पर यूजर आईडी- पासवार्ड दिया।

दलालों ने धोखे में रखकर इन स्कूलों से यूजर आईडी-पासवर्ड ले लिया। पैसे की लेनदेन संबंधित बात सामने आने के बाद जांच टीम की नजर अब स्कूल प्रबंधकों के बैंक खाते पर है। इधर, मामले की जांच कर रही टीम के नेतृत्व एडीएम विधि-व्यवस्था ने शनिवार को कार्यालय आदेश जारी कर जिला कल्याण पदाधिकारी, डीईओ और डीएसई से जुड़े कार्यालयाें के अधिकारियों और कर्मियाें के बैंक खातों का विवरण मांगा। निर्देश दिया है कि उपरोक्त तीनों कार्यालयों में पदस्थापित व कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मियाें और उनके आश्रिताें का बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, माेबाइल नंबर व पैन कार्ड का विवरण दें। कर्मी के ताैर पर कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवक, संविदा कर्मी, चालक आदि भी शामिल रहेंगे। एडीएम ने निर्देश दिया है कि पूरी रिपाेर्ट रविवार काे दिन के 1 बजे तक खुद उपस्थित हाेकर उपलब्ध कराएं।

नए मामले सामने आए

मामले की जांच कर रही कमेटी ने शनिवार काे भी स्कूल संचालकाें काे बुला कर पूछताछ की। उनसे जरूरी दस्तावेज लिये और बुलाए जाने पर प्रस्तुत हाेने की हिदायत दी। न्यू रेसिडेंसियल पब्लिक सैनिक स्कूल, भीमकनाली बाघमारा ने स्कूल के नाम पर कई फर्जी बच्चाें की छात्रवृति निकलने की शिकायत की। स्कूल के निदेशक प्रदीप कुमार चाैधरी ने कहा है कि जिन बच्चाें के नाम पर राशि की निकासी हुई है, वह स्कूल के छात्र नहीं हैं। स्कूल से एक भी बच्चे की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं दिया गया था। फिर भी 200 से अधिक बच्चाें की छात्रवृति की निकासी हुई।
न्यू रेसिडेंसियल स्कूल के नाम पर 200 फर्जी बच्चों की छात्रवृत्ति हड़पी

दलालाें की गिरफ्तारी हो: एसाेसिएशन
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले पर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की शनिवार काे वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग हुई। इस दाैरान प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने घाेटाले में अब तक सामने आए दलालाें की गिरफ्तारी पर जाेर दिया। कहा कि धनबाद प्रशासन जांच के नाम पर निजी विद्यालयों को परेशान कर रहा है। जाे भी नाम दलालाें के प्रकाशित हुए, उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए। निजी स्कूल जांच में हर संभव मदद करेंगे। वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग में जिला सचिव इरफान खान, जिला संयोजक सुधांशु शेखर, प्रदीप चौधरी, रंजीत कुमार मिश्रा, संजीव कुमार, एसके श्रीवास्तव, गिरधारी महतो, विशाल कुमार श्रीवास्तव, शिवेश विश्वकर्मा, खगेश्वर महतो आदि शामिल थे।

सभी कर्मचारी भरेंगे शपथ-पत्र

जांच टीम द्वार जारी निर्देश के तहत जिला कल्याण पदाधिकारी, डीईओ और डीएसई एक प्रमाणपत्र भी जारी करेंगे, जिसमें वे बताएंगे कि उपलब्ध कराए गए विवरण के अतिरिक्त काेई भी कर्मी का विवरण शेष नहीं है। संबंधित कर्मी शपथ पत्र देंगे कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पूर्ण और सत्य है।

रविवार काे मामले में उपायुक्त से कमेटी के सदस्य मिलेंगे और मार्गदर्शन लेंगे। इसके बाद अगले सप्ताह सभी बिंदुओं पर जांच के बाद अंतिम रिपाेर्ट साैंपी जाएगी।

- चंदन कुमार, एडीएम विधि-व्यवस्था (अध्यक्ष-जांच कमेटी)

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