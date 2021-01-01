पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Jharkhand
  • Dhanbad
  • Meeting Between Divisional Railway Management And Union, Said Of Union The Situation Of The Occupants Is Very Bad Due To Irregular Water Supply

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:मंडल रेल प्रबंधन और यूनियन के बीच हुई बैठक, यूनियन के कहा- आवासाें की स्थिति काफी जर्जर अनियमित जलापूर्ति से परेशानी

धनबाद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बैठक में रेलकर्मियों से संबंधित समस्याओं का छाया रहा मुद्दा
  • अस्पताल में जरूरी दवाओं की कमी हाेने के साथ पैथोलिजकल जांच एवं एक्सरे सुविधा का अभाव

रेलकर्मियाें की समस्यायाें काे लेकर रेल प्रबंधन और यूनियन के बीच डीआरएम कार्यालय के सभागार में दाे दिवसीय बैठक शुरू हुई। बैठक के पहले दिन रेलकर्मियाें के आवास, स्वास्थ्य और लंबित रात्रि भत्ता के भुगतान का मामला छाया रहा। इसमें उपस्थित ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष डीके पांडेय ने रेल आवासाें की जर्जर स्थिति, अनियमित जलापूर्ति और बिजली का मुद्दा उटाते हुए इसमें सुधार की मांग की। पांडेय ने रेलवे अस्पताल के सीएमएस पर मनमानी का आराेप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियाें और उनके परिवार के सदस्याें की इलाज के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जा रही है।

अस्पताल में जरूरी दवाओं की कमी हाेने के साथ पैथोलिजकल जांच एवं एक्सरे सुविधा का अभाव है। उन्हाेंने व्यवस्था में सुधार नहीं हाेने की स्थिति में आंदाेलन की चेतावनी दी। कर्मचारियाें से संबंधिमत अन्य मुद्दाें में लंबित रात्रि भत्ता, यात्रा भत्ता तथा ओवरटाइम भत्ता का भुगतान करना, सुदूरवर्ती स्टेशनाें में रह रहे रेल कर्मियाें के स्थानान्तरण के बाद भी क्वार्टर आवंटन काे लेकर ईसीआर जीएम के आदेश काे लागू करना, ट्रैकमैन का पदाेन्नति समेत अन्य समस्याओं काे यूनियन की ओर से रखा गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे डीआरएम आशीष बंसल ने मांगाें पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए समाधान का आश्वासन दिया। रेल प्रबंधन की ओर से सीनियर डीपीओ जयप्रकाश सिंह सभी लाइन ऑफिसर और यूनियन की ओर से डीके पांडेय के अलावा ओमप्रकाश, वीडी सिंह, पीके मिश्रा, एनके खवास, सीपी पांडेय, वीकेडी द्विवेदी, सुनील कुमार सिंह, चंदन कुमार शुक्ला, आरएन चौधरी आदि माैजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser