पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Jharkhand
  • Dhanbad
  • Mercury Reached 7 Degrees Celsius, Kanakani Will Remain Even Today; Only Cyclain Of South India Can Provide Relief From Cold

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ठंड का सितम:7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा पारा, आज भी रहेगी कनकनी; दक्षिण भारत का साइक्लाेन ही दे सकता है सर्दी से राहत

धनबाद2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • हिमालय, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में बर्फबारी हाेगी ताे उसके कुछ समय बाद यहां भी ठंड बढ़ेगी
  • एक साइक्लाेन उठने पर करीब एक सप्ताह राहत रहती है

धनबाद में ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा है। जिले में साेमवार काे न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, दिन में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। माैसम विशेषज्ञ एसपी यादव के अनुसार 10 फरवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। 5-7 फरवरी के बीच बूंदाबांदी की भी संभावना है। इससे ठंड बढ़ा सकती है। उन्होंने बताया कि हिमालय से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जाे ठंड बढ़ा रही है। हिमालय, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में बर्फबारी हाेगी ताे उसके कुछ समय बाद यहां भी ठंड बढ़ेगी।

दक्षिण भारत का साइक्लाेन ही दे सकता है राहत

एसपी यादव ने बताया कि दक्षिण भारत से उठने वाला साइक्लाेन ही फिलहाल ठंड से राहत दिला सकता है, जाे यहां गर्म हवाएं लाती है। एक साइक्लाेन उठने पर करीब एक सप्ताह राहत रहती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser