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बैठक:बिरसा मुंडा पार्क का संचालन अब नहीं करेगा नगर निगम, 31 के बाद हैंडओवर

धनबाद36 मिनट पहले
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  • पार्क संचालन समिति की बैठक में उठा था संचालन पर सवाल

बिरसा मुंडा पार्क का संचालन अब नहीं करने का मन निगम ने बना लिया है। निगम ने पार्क काे वापस जिला प्रशासन काे साैंपने की तैयारी भी शुरू कर दी है। 31 दिसंबर के बाद निगम पार्क के संचालन की जिम्मेवारी से मुक्त हाे जाएगा और पार्क काे वापस जिला प्रशासन काे साैंप देगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि पार्क का संचालन निगम के लिए घाटे का साैदा साबित हाे रहा है। निगम के अफसराें की माने ताे दाे दिन पूर्व उपायुक्त की माैजूदगी में हुई बिरसा मुंडा पार्क संचालन समिति की बैठक में संचालन को लेकर सवाल उठे थे। जिला प्रशासन के कुछ अफसराें द्वारा संचालन काे लेकर टिप्पणी की गई थी। जिसके बाद पार्क वापस करने का निर्णय लिया।

पिछले साल 20 जून काे मिला था जिम्मा
निगम काे बिरसा मुंडा पार्क के संचालन की जिम्मेवारी पिछले साल 20 जून काे मिली थी। प्रशासन के साथ हुए करार के अनुसार पार्क की देखभाल में लगे 26 कर्मचारियाें के वेतन का भुगतान भी निगम काे ही करना था। निगम द्वारा पार्क का संचालन जुलाई 2019 से लेकर 25 मार्च 2020 तक किया गया। काेराेना के कारण सरकार के आदेश पर पार्क काे बंद कर दिया गया।

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