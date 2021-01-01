पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वेबीनार:राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान भारत के आवश्यकताओं पर खरा- कुलपति

धनबादएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • जो भारत को ज्ञान-आधारित महाशक्ति बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद की ओर से बुधवार को “राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका” विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय ई-गोष्ठी (वेबीनार) का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत के नीति आयोग एवं भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस दाैरान बीबीएमकेयू के कुलपति डॉ अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान भारत के आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरती है।

जो भारत को ज्ञान-आधारित महाशक्ति बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉ. संजय पासवान ने स्थानीय ज्ञान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। कहा कि यह शिक्षा नीति समावेशी चरित्र का है, जो भारतीय समाज के समावेशी विकास में अग्रनी भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में बतौर सम्मानित अतिथि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सदस्य एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. आरएस कुरील ने नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser