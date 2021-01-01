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प्रबंधन ने दर्ज कराया केस:हीरापुर में झमाडा की जमीन पर कब्जे की काेशिश, काट डाले 7-8 पेड़; कुछ लकड़ियां और ईंटे भी चुराकर ले भागे

धनबाद2 घंटे पहले
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  • सफाई निरीक्षक की शिकायत पर ही अज्ञात लाेगाें के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई
  • रसीद कटवाने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन भी दिया गया

हीरापुर में झमाडा की खाली जमीन पर कब्जा करने की काेशिश करने वालाें के खिलाफ प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज करा दी है। झमाडा के प्रभारी सचिव इंद्रेश शुक्ला ने कहा कि आदिवासियाें काे आगे कर कुछ दबंग जमीन पर कब्जा करने की फिराक में हैं। वे शुक्रवार काे आए और वहां लगे 7-8 पेड़ाें काे काट डाला।

कुछ लकड़ियां और ईंटे भी उठा ले गए। हीरापुर के स्वास्थ्य व सफाई निरीक्षक प्रवीण शर्मा से जानकारी मिलने पर प्रबंधन ने तुरंत धनबाद थाने से शिकयत की। सफाई निरीक्षक की शिकायत पर ही अज्ञात लाेगाें के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। झमाडा सचिव ने कहा कि उस जमीन के सारे कागजात झमाडा के पास हैं। रसीद कटवाने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन भी दिया गया है।

पहले इसी जमीन पर किया जाना था प्रेस क्लब का निर्माण

जिस जमीन पर कब्जे की काेशिश की जा रही है, उसी पर पहले प्रेस क्लब का निर्माण हाेना था। महीनाें पहले आदिवासी जमीन का विवाद खड़ा कर वहां कुछ लाेगाें ने कब्जा करने की काेशिश की थी। झमाडा प्रबंधन ने उस समय भी एफआईआर दर्ज कर उस जमीन पर दावा किया था। कुछ महीनाें के लिए विवाद थम गया। बाद में प्रेस क्लब का निर्माण भी दूसरी जगह शुरू किया गया। अब फिर से उस जमीन पर कब्जे की काेशिश की जा रही है।

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