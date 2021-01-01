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  • On The First Day Of The Pulse Paleo Campaign, 3.17 Lakh Children Were Given The Dose, Today And Tomorrow, The Medicine Will Be Fed From House To House

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पोलियो खुराक:पल्स पाेलियाे अभियान के पहले दिन 3.17 लाख बच्चाें काे दी गई खुराक, आज और कल घर-घर जाकर पिलाई जाएगी दवा

धनबाद28 मिनट पहले
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  • अभियान के पहले दिन करीब 74 फीसदी यानी 3 लाख 17 हजार 410 बच्चों को खुराक दी गई
  • जिले में 4 लाख 28 हजार 357 बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य

पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को जिले के 1920 बूथों पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियोराेधी खुराक पिलाई गई। जिले में 4 लाख 28 हजार 357 बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है। अभियान के पहले दिन करीब 74 फीसदी यानी 3 लाख 17 हजार 410 बच्चों को खुराक दी गई।

बाकी बच्चाें काे सोमवार और मंगलवार को घर-घर जाकर खुराक दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉ गोपाल दास ने बताया कि छूटे बच्चाें काे दवा पिलाने के लिए 1799 कर्मियों की टीम बनाई गई है।

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