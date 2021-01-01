पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:धनबाद सिविल कोर्ट में फिजिकल सुनवाई हुई प्रारंभ

धनबाद2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बैठक से पूर्व प्रधान जिला जज ने कोर्ट के प्रांगण में नारियल फोड़ा

11 महीने व 14 दिनों के बाद सिविल कोर्ट में बुधवार से फिजिकल सुनवाई प्रारंभ हुई। प्रधान जिला जज बसंत कुमार गोस्वामी ने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। बैठक से पूर्व प्रधान जिला जज ने कोर्ट के प्रांगण में नारियल फोड़ा। इस मौके पर 51 नारियल फोड़े गए।

मौके पर सभी न्यायिक पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, सचिव देवीशरण सिन्हा, सीनियर पीपी बीडी पांडेय सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। बता दें कि कोविड 19 कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ दिनों से वर्चुअल कोर्ट चल रहा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser