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बीसीसीएल:पीएम प्रसाद ने सीएमडी का प्रभार ग्रहण किया, आज करेंगे बैठक

धनबाद2 घंटे पहले
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  • सीएमडी गुरुवार काे अधिकारियाें के साथ काे-ऑर्डिनेशन की बैठक करेंगे

पीएम प्रसाद ने बुधवार काे बीसीसीएल के प्रभारी सीएमडी का पदभार ग्रहण किया। 31 जनवरी को गाेपाल सिंह के सेवानिवृत हाेने के बाद पीएम प्रसाद को बीसीसीएल का प्रभारी सीएमडी नियुक्त किया गया है। वे अगले आदेश तक बीसीसीएल सीएमडी के प्रभार में रहेंगे।

पीएम प्रसाद के काेयला भवन गेस्ट हाउस पहुंचने पर डीटी ओपी राकेश कुमार, डीटी पीएंडपी चंचल गेास्वामी, डीएफ समीरन दत्ता, डीपी पीवीकेआर समेत अन्य अधिकारियाें ने उनका स्वागत किया। सीएमडी गुरुवार काे अधिकारियाें के साथ काे-ऑर्डिनेशन की बैठक करेंगे।

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