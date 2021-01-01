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ई-कैटरिंग:आज से फिर खाना ऑनलाइन आर्डर कर सकेंगे रेल यात्री

धनबादएक घंटा पहले
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  • एक फरवरी से धनबाद समेत देश के 62 स्टेशनाें पर ई-कैटरिंग सेवा बहाल हाे जाएगी

एक फरवरी से धनबाद समेत विभिन्न स्टेशनाें पर यात्रियाें को फिर से ऑनलाइन ऑर्डर पर भाेजन मिल सकेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म काॅरपाेरेशन की ओर से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन भाेजन पाने के लिए यात्री काे माेबाइल में आईआरसीटीसी के ई-कैटरिंग एप फूड ऑन ट्रैक काे डाउनलाेड करना हाेगा।

उसके बाद मेनू में जाकर अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करना हाेगा। उन्हें जिस स्टेशन पर खाना चाहिए, वहां मिल जाएगा। एक फरवरी से धनबाद समेत देश के 62 स्टेशनाें पर ई-कैटरिंग सेवा बहाल हाे जाएगी। इससे यात्रियाें काे घर से बना खाना लेकर साथ चलने की बाध्यता समाप्त हाे जाएगी।

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