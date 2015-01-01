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सीएम ने दी श्रद्धांजलि:राजकीय सम्मान के साथ सजल चक्रवर्ती का हुआ अंतिम संस्कार

रांची5 मिनट पहले
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  • एयरपोर्ट पर लोगों ने सजल चक्रवर्ती का किया अंतिम दर्शन

रांची ओल्ड एयरपोर्ट बिल्डिंग में शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव व चारा घोटाला के सजायाफ्ता सजल चक्रवर्ती को आखिरी विदाई दी गई। उनके पार्थिव शरीर को इंडिगो के विमान से बेंगलुरु से रांची लाया गया। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच कर झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में सजल चक्रवर्ती के निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। चक्रवर्ती का निधन गुरुवार को बेंगलुरु में हुआ था।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच कर झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को श्रद्धांजलि दी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच कर झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को श्रद्धांजलि दी

सीएम ने उनके साथ के कार्यों को किया याद मुख्यमंत्री ने कहा कि चक्रवर्ती का निधन प्रशासनिक, सामाजिक और मानवता के लिए एक बड़ी क्षति है। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे सभी लोगों के प्रति सहज और सरल थे। अपने जीवन काल में उन्होंने जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित कई अधिकारियों को उनके साथ कार्य करने का मौका मिला। मुझे भी कुछ समय के लिए उनके साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवधि में मैंने पाया कि वे प्रशासनिक कार्यों को लेकर संजीदा और जिम्मेदार रहे। श्रंद्धाजलि सभा में राज्य के मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, सचिव सहित अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे।

सचिवालय में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन
सचिवालय में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन

घाघरा में हुआ अंतिम संस्कार सजल चक्रवती का अंतिम संस्कार उसी जगह हुआ, जहां उनके बंदर भोलू और बंदरिया शिल्पी को दफनाया गया था। हाल ही में शिल्पी और भोलू दोनों की मौत हो गयी थी। दोनों को घाघरा में दफन किया गया था। सजल चक्रवर्ती ने अपने करीबी लोगों से कहा था कि उनका अंतिम संस्कार इन्हीं दोनों के पास किया जाए।

घाघरा घाट पर सजल चक्रवर्ती को दी गई मुखाग्नि
घाघरा घाट पर सजल चक्रवर्ती को दी गई मुखाग्नि

चारा घोटाला में थे दोषी सजल चक्रवर्ती चारा घोटाले में सजायाफ्ता थे। वे फिलहाल बेल पर चल रहे थे। उन पर आरोप था कि चाईबासा के डीसी रहते उन्होंने चारा घोटाला केस की मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं की थी। इसके साथ ही उन पर इस केस से जुड़े व्यक्ति से एक लाख रुपए लेने का भी आरोप था। निचली अदालत ने इन पर लगे आरोप को सही मानते हुए इन्हें चाईबासा के दो अलग-अलग मामलों में पांच और चार साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की थी।

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