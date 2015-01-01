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जलापूर्ति याेजना:ढांगी पहाड़ी पर बनेगा संप, वन विभाग से मिली एनओसी

धनबाद5 घंटे पहले
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580 कराेड़ की मैथन-भेलाटांड़ समानांतर पाइपलाइन याेजना के तहत ढांगी पहाड़ी पर संप निर्माण का रास्ता अब साफ हाे गया। ढ़ांगी पहाड़ी पर संप निर्माण के लिए वन विभाग से एनओसी मिल गया। वन विभाग से एनओसी मिलने की पुष्टि नगर निगम के अफसराें ने की है। एनओसी के कारण याेजना का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सूत्राें की मानें ताे नगर विकास विभाग ने ही ढांगी पहाड़ी पर संप निर्माण का सुझाव दिया था।

डीपीआर में भी इसका प्रावधान किया गया है। इस याेजना काे लेकर निगम पहले ही एल एंड टी कंपनी काे एनओसी दे चुका है। पहाड़ी पर संप निर्माण हाेने से शहरी क्षेत्र में बिना माेटर की मदद से ही पानी की सप्लाई संभव हाे जाएगी। इसकाे ध्यान में रखकर पहाड़ी पर संप निर्माण का निर्णय लिया गया। याेजना के लिए राशि की व्यवस्था डीएमएफटी फंड से की गई है।

ट्रीटमेंट प्लांट का पेच: संप के लिए वन विभाग से भले ही एनओसी मिल गया है, लेकिन याेजना के तहत भेलाटाड़ में बनने वाले एक अतिरिक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अभी तक जमीन नहीं मिली है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने भेलाटाड़ में जमीन देने से इनकार कर दिया है। 10 माह से यह पेच फंसा हुआ है। इस याेजना के तहत मैथन से भेलाटाड़ तक एक समानांतर पाइप लाइन लाया जाएगा। जिससे कम से कम 70 एमएलडी पानी हर दिन शहर में पहुंचेगा। इसी काे ध्यान में रखकर यह याेजना शुरू की गई है। इसी याेजना के तहत मिसिंग पाइप लाइन भी बिछाया जाएगा। जिसका काम चल रहा है।

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