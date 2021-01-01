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धरना:केंद्र सरकार की जनविराेधी नीति के खिलाफ सीटू ने दिया धरना

धनबादएक घंटा पहले
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  • सरकार चंद काॅरपाेरेट घरानाें काे मदद पहुंचाने का काम कर रही

केंद्र सरकार की जनविराेधी नीति के खिलाफ आहूत देशव्यापी एक दिवसीय आंदाेलन के तहत बुधवार काे सीटू की ओर से रणधीर वर्मा चाैक पर धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आयाेजित किया गया। वक्ताओं ने भाजपा की माेदी सराकर काे किसान, मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार चंद काॅरपाेरेट घरानाें काे मदद पहुंचाने का काम कर रही है।

कार्यक्रम में असीम हलदर, भारत भूषण, सपन माजी, राम कृष्णा पासवान, अलगु प्रसाद, हेमंत मिश्रा, अरिंदम विश्वास, शुभम बनर्जी, लीलामय गोस्वामी, सुंदर राणा, सुरेश पासवान, नीरज कुमार, समीर, बीरेंद्र कुमार, राहुल प्रसाद, प्रवीण कुमार दुबे, कृष्णा मालो आदि थे।

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