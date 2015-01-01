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लापरवाही:एसएनएमएमसीएच अधीक्षक पर लगाया आउटसाेर्सिंग कर्मियाें की सूची सरकार काे उपलब्ध नहीं कराने का आराेप

धनबाद4 घंटे पहले
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विधायक राज सिन्हा से शिकायत करते आउटसाेर्सिंग कर्मचारी।

सरकार के प्रधान कार्मिक सचिव द्वारा एसएनएमएमसीएच में आउटसाेर्सिंग पर बहाल कर्मियाें की सूची तलब किए जाने और अधीक्षक द्वारा मामले में टाल-मटाैल रवैया अख्तियार करने काे लेकर गुरुवार काे कर्मियाें ने विधायक राज सिन्हा से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दाैरान कर्मियाें ने प्रधान कार्मिक सचिव द्वारा जारी निर्देश के आलाेक में एसएनएमएमसीएच अधीक्षक की ओर से पहल नहीं किए जाने पर कर्मियाें ने विधायक राज के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई।

इस पर विधायक राज सिन्हा ने फाेन कर उपायुक्त उमाशंकर सिंह से वार्ता की। उन्हाेंने सरकार द्वारा जारी निर्देश का जल्द से जलद अनुपालन कराने की बात कही। गाैरतलब है कि सरकार के प्रधान कार्मिक सचिव की ओर से एसएनएमएमसीएच में बहाल आउटसार्सिंग कर्मियाें की सूची मांगी गई है। सरकार की ओर से याेग्यता अनुसार आउटसाेर्सिंग कर्मियाें काे नियमित करने पर विचार किया जा रहा है। कर्मियाें की सूची उपलब्ध कराने के बजाए अधीक्षक मामले में टाल-मटाेल रवैया अपना रहे हैं।

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