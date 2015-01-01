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बैठक:15 दिनाें के अंदर काम शुरू नहीं करने पर श्रीराम ईपीसी कंपनी काे किया जाएगा डिबार

धनबाद3 घंटे पहले
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पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के रांची मुख्यालय में बुधवार काे चेन्नई की श्रीराम ईपीसी कंपनी द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति याेजनाओं की समीक्षा की गई। विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीडब्यूएंडएसडी धनबाद के अधीक्षण अभियंता आरएनपी शर्मा, कंपनी के सीईओ व प्राेजेक्ट अधिकारी माैजूद थे। डीडब्यूएंडएसडी धनबाद प्रमंडल-2 के कार्यपालक अभियंता भीखराम भगत ने कहा कि प्रधान सचिव ने 15 दिनाें के अंदर सभी जलापूर्ति याेजनाओं का काम शुरू करने का निर्देश दिया। उक्त अवधि में काम शुरू नहीं हाेने पर कंपनी के विरुद्ध डिबार की कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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