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डीसी के निर्देश:एफसीआई की भूमि के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू करें

धनबाद3 घंटे पहले
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सिंदरी स्थित एफसीअाई की जमीन की दाखिल खारिज प्रक्रिया जल्द शुरू हाेगी। गुरुवार काे राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में डीसी उमा शंकर सिंह ने अपर समाहर्ता धनबाद काे एक सप्ताह के अंदर म्यूटेशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। उप समाहर्ता भूमि सुधार को सभी तरह के अभिलेख काे एक-दो दिनों में अध्ययन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिससे दाखिल खारिज का काम शीघ्र शुरू हाे पाए।

यह बैठक समाहरणालय सभागार में डीसी की अध्यक्षता में हुई। डीसी ने कहा कि म्यूटेशन के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक सप्ताह वह स्वयं एफसीआई की जमीन की दाखिल खारिज की समीक्षा करेंगे।

बैठक में एसी श्याम नारायण राम, उप समाहर्ता भूमि सुधार सतीश चंद्रा, हर्ल सिंदरी के महाप्रबंधक हिम्मत सिंह चौहान, एसीसी के डायरेक्टर प्लांट एमकेएल शर्मा, एफसीआइ के यूनिट इंचार्ज रवि कांत, डीएमएफटी प्रोजेक्ट ऑफिसर आशा रोजलीन कुजूर, राजस्व शाखा के आइटी मैनेजर रूपेश कुमार, बलियापुर बीडीओ रतन कुमार, बलियापुर सीओ मोहम्मद असलम, सीओ झरिया राजेश कुमार व अन्य अधिकारी माैजूद थे।

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