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आग्रह:सब-स्टेशनाें में लगेंगी स्ट्रीट लाइटें, नगर निगम काे पत्र

धनबादएक घंटा पहले
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  • शहर के बाबूडीह, धैया, हीरापुर, बरमसिया, गाेधर और जाेड़ाफाटक सब-स्टेशनाें में स्ट्रीट लाइटें नहीं

धनबाद डिवीजन के सभी विद्युत सब-स्टेशनाें में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इस संबंध में जेबीवीएनएल ने नगर निगम काे पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सब-स्टेशनाें में स्ट्रीट लाइट नहीं हाेने से बिजलीकर्मियाें और वहां खराबी की शिकायत करने आने वाले आम लाेगाें काे परेशानी हाेती है।

शहर के बाबूडीह, धैया, हीरापुर, बरमसिया, गाेधर और जाेड़ाफाटक सब-स्टेशनाें में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। इस वजह से शाम ढलते ही वहां अंधेरा हाे जाता है। जेबीवीएनएल ने फिलहाल 6 सब-स्टेशनाें में खंभाें के साथ स्ट्रीट लाइटें मुहैया कराने का आग्रह किया है।

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