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बिजली बचाने की कवायद:दिन में नहीं जलेंगी स्ट्रीट लाइटें, माॅनिटरिंग को टीम का किया जाएगा गठन

धनबाद4 घंटे पहले
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सड़काें पर लगी स्ट्रीट लाइटें अब दिन में बेवजह नहीं जलेंगी। स्ट्रीट लाइटों के दिन में जलने से ऊर्जा की हो रही क्षय को देखते हुए ऊर्जा मुख्यालय के आदेश के बाद जेबीवीएनएल टीम के गठन की तैयारी में है। जेबीवीएनएल की टीम कड़ाई से दिन में जल रहे स्ट्रीट लाइटों पर अपनी नजर बनाए रखेगी।

डिवीजन स्तर पर टीम में शामिल जेबीवीएनएल के अफसर पूरे शहर में स्ट्रीट लाइटों की माॅनेटरिंग करेंगे। इस दौरान दिन में स्ट्रीट लाइट के जलते हुए पाए जाने पर बिजली विभाग के अधिकारी तिथि व घंटे के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर ऊर्जा मुख्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय भेजेंगे।

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