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  • Survey Of Footpath Shopkeepers From Today, Camps Will Be Organized In All The 5 Zones Of The Corporation; A Separate Profile Will Be Prepared For Each Shopkeeper

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सर्वेक्षण:फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण आज से, निगम के सभी 5 अंचलाें में लगाए जाएंगे कैंप; हर दुकानदार का अलग प्राेफाइल तैयार किया जाएगा

धनबाद2 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • पहले चरण में 7 दिनों का कैंप
  • परिवार में काैन-काैन नाैकरी या काराेबार करता है, इसकी जानकारी ऐप से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी

शहरी क्षेत्र के फुटपाथ दुकानदाराें के सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण के लिए साेमवार से नगर निगम क्षेत्र के सभी अंचलाें में कैंप लगाए जाएंगे। उनमें दुकानदाराें के पूरे परिवार की जानकारी ऐप के जरिए ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। यह भी दर्ज किया जाएगा कि परिवार में काैन-काैन नाैकरी या काराेबार करता है। सारी जानकारियाें के आधार पर हर दुकानदार की अलग-अलग प्राेफाइल तैयार की जाएगी। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि धनबाद, सिंदरी, झरिया, कतरास और छाताटांड़ अंचलाें में पहले चरण के कैंप 7 दिनाें तक चलेंगे। जरूरत पड़ने पर अगले चरणाें में भी कैंप लगाए जाएंगे।

नगर निगम के अधिकारियाें के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में कुल 5076 फुटपाथ दुकानदार चिह्नित हैं। उनमें से 2096 ने प्रधानमंत्री स्वनिधि याेजना के तहत 10-10 हजार रुपए का ऋण लिया है। सिर्फ उन्हीं का प्राेफाइल तैयार किया जाना है। उनमें से 429 का प्राेफाइल पहले ही तैयार किया जा चुका है। सर्वेक्षण के आधार पर बाकी 1667 दुकानदाराें का प्राेफाइल तैयार करने का लक्ष्य है।

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