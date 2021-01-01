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प्रयास:ओबी काे उपजाऊ बनाने में जुटी सिंफर वैज्ञानिकों की टीम, लेमन ग्रास उपजाने के प्रयाेग में सफलता मिली

धनबाद3 घंटे पहले
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  • ओवर बर्डन भी होगा उपजाऊ, ओबी से बने पहाड़ों में उपज सकेंगे मेडिसिनल प्लांट
  • हर तरह के प्रयाेग में सफल रहे ताे ओबी वाले क्षेत्र (मैदान) में प्रयाेग किया जाएगा

सीएसआईआर-सिंफर, धनबाद की टीम ओबी (ओवर बर्डन) काे उपजाऊ बनाने में जुटी है। टीम की काेशिश है ओबी की गुणवत्ता बढ़ा दी जाए, ताकि विशेषकर मेडिसिनल प्लांट काे उगाया जा सके। फिलहाल, टीम ने लेमन ग्रास से शुरुआत की है, जिसमें सफलता मिलती दिख रही है। टीम में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डाॅ. सिद्धार्थ सिंह, वैज्ञानिक डाॅ भानू पांडेय, तकनीकी अधिकारी समीर शेखर, लाल बाबू राॅय और तकनीकी सहायक रंजीत कुमार सिंह शामिल हैं। डाॅ. भानू पांडेय ने बताया कि काेयला खनन में निकलने वाले वेस्ट काे ओबी कहते हैं, जिसका उपयाेग नहीं हाे पाता है। हमारी काेशिश है कि ओबी में उपजाऊ क्षमता काे इतना बढ़ा दिया जाए कि वहां मेडिसिनल प्लांट उगाए जा सके।

इससे एक ओर ओबी का क्षेत्र हरा भरा और सुंदर हाे जाएगा। वहीं, दूसरी ओर वह बेकार नहीं हाेकर उपयाेगी हाे जाएगा। मेडिसिनल प्लांट उगाने के लायक उपजाऊ बनाने का एक मकसद लाेगाें काे राेजगार से भी जाेड़ाना है। सबसे अहम बात यह है कि इससे प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। ओबी काे उपजाऊ बनाने के लिए गाेबर सहित अन्य जैविक खाद का उपयाेग किया जा रहा है। लेमन ग्रास से कई तरह के परफ्यूम और दवाइयां बनती है। अगले चरण में लेमन ग्रास के तेल काे बढ़ाने पर भी काम करने का विचार है। संस्थान परिसर में प्रयाेग किया जा रहा है और बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। पाैधे के विकास की क्षमता और गति बढ़ी है। हर तरह के प्रयाेग में सफल रहे ताे ओबी वाले क्षेत्र (मैदान) में प्रयाेग किया जाएगा।

धनबाद में ओबी के कई पहाड़

धनबाद में ओबी से बने कई पहाड़ दिख जाएंगे। सिंफर की टीम ओबी को उपजाऊ बनाने में सफल होती है तो ओबी की इन पहाड़ों में प्रकृति खिलखिला उठेगी। ओबी से बने पहाड़ हरे-भरे हो जाएंगे। उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। धनबाद की कोलियरी क्षेत्रों में सुंदरता अा जाएगी।

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