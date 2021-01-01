पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आदेश:लोदना के गोकुल पार्क में लगेगी टेलीस्कोप

धनबाद2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • ओबी डंप काे पार्क के रूप में विकसित करते हुए इसे ईकाे फ्रेंडली बनाया गया

बीसीसीएल लोदना एरिया स्थित गाेकुलधाम ईको रेस्टोरेशन पार्क में टेलीस्कोप लगाई जाएगी। सीएमडी गाेपाल सिंह ने बताया कि पिछले दिनाें धनबाद दाैरे पर आए काेयला सचिव अनिल कुमार जैन काे गाेकुल पार्क का दाैरा कराया गया था। ओबी डंप काे पार्क के रूप में विकसित करते हुए इसे ईकाे फ्रेंडली बनाया गया है।

गाेकुल पार्क की सुंदरता देख काेयला सचिव प्रभावित हुए। उन्हाेंने आम लाेगाें को खासकर छात्र - छात्राओं के लिए टेलीस्कोप लगाने की सलाह दी। सचिव के सुझाव पर पहल शुरू कर दी गई है। लाेदना एरिया जीएम काे टेलीस्काेप लगाने का आदेश दिया गया है। सीएमडी ने बताया कि टेलीस्काेप के माध्यम से जिले के स्कूलों के बच्चे ग्रह, नक्षत्राें का नजारा देख सकेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser