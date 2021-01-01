पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Jharkhand
  • Dhanbad
  • The Corporation's Server Malfunction Breaks On Tax Collection, Till The Departmental Level Is Not Fixed, The Situation Will Remain Here

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सर्वर बंद:निगम के सर्वर में खराबी टैक्स वसूली पर लगी ब्रेक, विभागीय स्तर पर ठीक नहीं होने तक यहीं स्थिति बनी रहेगी

धनबाद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • कार्यालय आकर अपना हाेल्डिंग, वाटर यूजर चार्ज जमा करने वाले लोगों काे परेशानी हाे रही
  • राजस्व शाखा के कर्मियाें ने बताया कि सर्वर की खराबी कुछ कम हुई

नगर निगम में हाेल्डिंग टैक्स और यूजर चार्ज जमा नहीं हाे रहा है। लाेगाें का ट्रेड लाइसेंस भी नहीं बन रहा है। इसका कारण सर्वर में आई खराबी है। सर्वर की खराबी के कारण राजस्व वसूली पर ब्रेक लग गई है। सूत्राें ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से सर्वर खराब है। नेटवर्क नहीं रहने के कारण हाेल्डिंग टैक्स जमा नहीं हाे पा रहा है। कार्यालय आकर अपना हाेल्डिंग, वाटर यूजर चार्ज जमा करने वाले लोगों काे परेशानी हाे रही है। यहीं हाल ट्रेड लाइसेंस का भी है।

नया लाइसेंस नहीं बन रहा है और न ही पुराना लाइसेंस का लाेग नवीकरण पा रहे हैं। नगर निगम का यह सर्वर सीधे नगर विकास विभाग स्थित सूडा से जुड़ा है। जब तक विभागीय स्तर पर इसे ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक यहीं स्थिति बनी रहेगी।

बुधवार को सर्वर में हुआ थाेड़ा सुधार

राजस्व शाखा के कर्मियाें ने बताया कि सर्वर की खराबी कुछ कम हुई है। बुधवार से कुछ सुधार हुआ है। बुधवार काे बहुत सारे लाेगाें का हाेल्डिंग टैक्स जमा किया गया और राजस्व वसूली भी ठीकठाक हुई है, लेकिन सर्वर के पूरी तरह से ठीक हाेने में अभी भी दाे-तीन दिन का समय लगने का अनुमान है। सूडा के तकनीकी विशेषज्ञ सर्वर काे ठीक करने में लगे हुए है। कर्मियाें ने बताया कि नेटवर्क प्राेब्लम के कारण काफी परेशानी हाे रही है। नेटवर्क कभी आता है ताे कभी छाेड़ दे रहा है। व्यवस्था ऑनलाइन हाेने के कारण नेटवर्क रहने पर ही टैक्स जमा हाेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser