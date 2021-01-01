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कब्जा:पीएम आवास के लिए प्रस्तावित जमीन पर था कब्जा, प्रशासन ने जेसीबी चला कर 6.5 एकड़ भूमि कब्जे से मुक्त कराई

धनबाद3 घंटे पहले
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  • जिस जमीन को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई है, वह जमीन निगम की
  • सूचना मिली थी कि कुछ लाेग पिकनिक मनाने के बहाने उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करा रहे

हीरक राेड में 8 लेन के पास 6.5 एकड़ गैर मजरुआ जमीन काे जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करा दी है। यह जमीन धनबाद अंचल के आमाघाटा माैजा की खाता नंबर 28 की है। जिस जमीन को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई है, वह जमीन निगम की है। उस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास प्रस्तावित है। बुधवार सुबह में सीओ धनबाद काे सूचना मिली थी कि कुछ लाेग पिकनिक मनाने के बहाने उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। इसके बाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार और सीओ प्रशांत लायक दलबल के साथ कब्जे वाली जमीन पर पहुंच गए।

प्रशासन की गाड़ी काे देखते ही भू-माफिया व उनके लाेग भाग खड़े हुए। प्रशासन ने निगम से दाे जेसीबी मशीन मंगवाई और वहां बनाई गई चाहरदीवारी और निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन काे ताेड़ दिया। एसडीएम का कहना है कि जिस समय अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था, समय काेई भी व्यक्ति दावा के लिए वहां नहीं आया। वहां रह रहे लाेगाें काे 48 घंटे के अंदर कब्जे वाली सरकारी जमीन काे खाली करने का आदेश दिया गया है।

कब्जे वाली जमीन को किराए पर लगाया

सीओ प्रशांत लायक का कहना है कि भू-माफियाओं ने जमीन पर कब्जा करने के लिए सरकारी बाेर्ड तक काे उखाड़कर फेंक दिया है। यही नहीं, भू-माफियाें ने वहां कंस्ट्रक्शन कराकर उसे किराए पर भी लगा दिया है। भू-माफियाें के द्वारा जमीन अतिक्रमण किए जाने के कारण निगम यहां पर काेई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करा पा रहा था। निगम प्रशासन का कहना था कि पहले उक्त जमीन काे अतिक्रमण मुक्त करा कर जिला प्रशासन हैंड ओवर करे। सीओ प्रशांत लायक का कहना है कि अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के बाद नगर आयुक्त को इसकी सूचना दी गई। नगर आयुक्त ने वहां पहुंच कर स्थल का मुआयना किया।

रात में चलता था गुपचुप तरीके से निर्माण कार्य

सीओ प्रशांत लायक का कहना है कि भू-माफिया यहां रात में ही गुपचुप तरीके से निर्माण कार्य करते थे और दिन में यहां पर कुछ नहीं दिखता था। बुधवार सुबह गुप्त सूचना मिली कि यहां कुछ लाेग पिकनिक मनाने के बहाने निर्माण कार्य करनेवाले हैं। यहां पहुंचे तो सूचना सही निकली। निर्माण करने के इरादे से जुटे लोग भाग गए।

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