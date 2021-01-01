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  • The Municipal Corporation Will Bring 50 People Living In The Fire Area, The Prime Minister Gave The House, Both The Beneficiary And The BCCL Are Telling Their

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जमीन पर विवाद:फायर एरिया में रहने वाले 50 लाेगाें काे नगर निगम ने दे दिया प्रधानमंत्री आवास, लाभुक व बीसीसीएल दोनों बता रहे अपना

धनबाद2 घंटे पहले
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  • लाभुकाें के खाते में भेज दी गई पहली किस्त की राशि
  • बीसीसीएल की आपत्ति के बाद निगम को फायर एरिया होने का पता चला, शुरू की जांच

अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लाेगाें काे भी नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास याेजना का लाभुक बना दिया। यही नहीं, सभी लाभुकों के खाते में पहली किस्त की राशि भी भेज दी। 12 से अधिक लाभुक ऐसे भी हैं, जिन्हें निगम से दाे-दाे किस्त का भुगतान किया जा चुका है। फायर एरिया में रहने वाले इन लाभुकों की संख्या 50 है। हैरानी की बात यह है कि लाभुक बनाए गए लोगों के फायर एरिया में होने की जानकारी नगर निगम को तब हुई, जब बीसीसीएल ने वहां प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने पर आपत्ति जताई।

बीसीसीएल की आपत्ति के बाद निगम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। निगम अब यह पता लगाने में जुटा है कि जिन लाेगाें काे लाभुक बनाया गया है, वह सभी पहले से फायर एरिया में रह रहे थे या फिर प्रधानमंत्री आवास आवंटित होने के बाद बीसीसीएल ने उन इलाकाें काे फायर एरिया घाेषित किया है।

फायर एरिया के लाभुक वार्ड 33 व 34 के रहने वाले

जिन 50 लाेगाें काे निगम ने प्रधानमंत्री आवास याेजना का लाभुक बनाया है, वे सभी वार्ड 33 और 34 के रहने वाले हैं। ये लाेग निगम क्षेत्र में स्थित अनुग्रह नगर, धनसार, बस्ताकाेला, साेनार बस्ती, भेराकांटा समेत आस पास के क्षेत्राें के रहने वाले है। बीसीसीएल की आपत्ति के बाद निगम ने इन सभी के खाते में राशि भेजने पर राेक लगा दी है।

जमीन पर विवाद: लाभुक व बीसीसीएल दोनों बता रहे अपना

निगम ने इन्हें लाभुक बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। आवेदन पत्र के साथ सभी ने अपने जमीन का डीड जमा किया है और सभी ने अपने काे रैयत बताया है। जिसका शपथ पत्र भी आवेदन पत्र के साथ जमा किया है। जिस जमीन काे लाभुकाें ने अपना बताया है, उस जमीन काे बीसीसीएल भी अपना बता रही है। बीसीसीएल ने निगम काे भेजे पत्र में कहा है कि जिन क्षेत्राें में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा रहा है, वह सभी जमीन बीसीसीएल की है। पूरा इलाका फायर जाेन घाेषित किया जा चुका है। वहां आवास का निर्माण कराना सरकारी राशि का दुरुपयाेग है।

लाभुकाें के कागजात की हाेगी जांच

बीसीसीएल द्वारा लाभुकाें की जमीन काे अपना बताए जाने के बाद निगम भी हरकत में आ गया है। लाभुकाें द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा किए गए जमीन के डीडी, माेटेशन और मालगुजारी रसीद के सत्यापन की प्रक्रिया भी निगम ने शुरू कर दी है। संबंधित अंचल कार्यालय से इन कागजाताें की जांच कराई जाएगी। जांच में अगर जमीन बीसीसीएल की निकली ताे लाभुकाें के आवेदन काे निरस्त कर उनसे राशि की वसूली की जाएगी।

साल 2018-19 में हुआ था चयन

इन लाभुकाें का चयन वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया गया था। लाॅकडाउन के पूर्व इन सभी के बैंक एकाउंट में राशि भेजी गई है। राशि मिलने के बाद कई लाभुकाें ने काम शुरू भी कर दिया है। किसी ने नींव की खुदाई कर ली है ताे किसी ने दीवार की जाेड़ाई की है।

मामले की जांच शुरू हो गई है

वार्ड 33 और 34 के लाभुकाें के आवास निर्माण पर बीसीसीएल ने आपत्ति प्रकट की है और पत्र भी भेजा है। बीसीसीएल ने उक्त इलाके काे अग्नि प्रभावित क्षेत्र बताया है। बीसीसीएल के पत्र मिलने के बाद लाभुकाें के खाते में राशि भेजने पर राेक लगा दी गई है। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

-माे अनीस, कार्यपालक पदाधिकारी

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