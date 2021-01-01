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प्राेजेक्ट:स्मार्ट हाउसिंग बिल्डकाॅन लिमिटेड का नया प्राेजेेक्ट धनबाद में 7 फरवरी से हाेगा शुरू

धनबादएक घंटा पहले
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  • उक्त जानकारी बुधवार काे रियल इस्टेट कंपनी की प्रेस वार्ता में एमडी दीपक कुमार चाैधरी ने दी

रांची, जमशेदपुर, सरायकेला समेत अन्य स्थानाें पर 15 से अधिक प्राेजेक्ट शुरू कर चुुके स्मार्ट ग्रुप अब धनबाद में नया प्राेजेक्ट शुरू करने जा रही है। कंपनी का नया प्राेजेक्ट धनबाद-निरसा राेड पर गाेविंदपुर से आठ किलाेमीटर की दूरी पर है। उक्त जानकारी बुधवार काे रियल इस्टेट कंपनी की प्रेस वार्ता में एमडी दीपक कुमार चाैधरी ने दी।

उन्हाेंने दावा किया कि प्रोजेक्ट में ग्राहकाें काे प्लाॅट फ्री मेंं दिया जा रहा है। प्राेजेक्ट में सिम्पलेक्स मात्र 14 लाख रुपए व डूप्लेक्स मात्र 24 लाख में दिया जा रहा है। बताया कि यह ऑफर सिर्फ सात दिनाें के लिए है। प्राेजेक्ट में 24 घंटे सिक्याेरिटी, सीसीटीवी, पानी, बिजली, गार्डेेन, स्वीमिंग पुल, पार्क, राेड़, स्ट्रीट लाइट से लैस हाेगा। माैके पर निदेशक विक्रम सिंह, हरविंदर सिंह, प्रिया शर्मा माैजूद थीं।

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