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मांग:मजदूराें काे रंगदाराें से मुक्त कराने की मांग को लेकर संघ ने उपायुक्त काे साैंपा ज्ञापन

धनबादएक घंटा पहले
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  • लाेडिंग में लगे मजदूराें की मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराया जाए

कोलियरी श्रमिक संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त उमाशंकर सिंह से मिलकर बीसीसीएल के काेलियरियाें में ट्रक लोडिंग करने वाले मजदूरों को रंगदारों के चंगुल से मुक्त कराने को लेकर एक मांग पत्र साैंपा।

सिंह ने कहा कि सरदारी प्रथा के कारण वर्चस्व और रंगदारी काे लेकर आए दिन काेलियरियाें में खून खराबा और हत्या की घटनाएं घटित हाे रही हैं। इसके समाधान के लिए लाेडिंग में लगे मजदूराें की मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराया जाए। प्रतिनिधिमंडनल में संघ के संयुक्त महामंत्री बाल मुकुंद दिवाकर एवं केंद्रीय सचिव उमेश कुमार राम शामिल थे। उपायुक्त ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

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