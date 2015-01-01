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बालू नहीं मिलने के कारण उत्पादन बंद:सेल की तीन खदानें बंद, डेढ़ हजार ठेका मजदूर हो गए बेरोजगार

धनबाद/चासनाला5 घंटे पहले
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सेल की चासनाला की तीन काेलियरी चासनाला डीप माइन, अपर सीम और सात नंबर खदान बंद हो गई हैं। 15 दिनों से अधिक समय से तीनों कोलियरियों में उत्पादन ठप है। इस कारण तीनाें खदानाें में काम कर रहे 1500 ठेका मजदूर बेराेजगार हाे गए हैं।

काेलियरीकर्मियाें के अनुसार, बालू की कमी के कारण तीनों कोलियरियां बंद हुई हैं। तीनाें काेलियरियों में काेयले का उत्पादन बालू की मदद से किया जाता था। बालू का लीज समाप्त हाे जाने के कारण सेल काे बालू नहीं मिल रहा है। इसी कारण खदानाें से उत्पादन बंद हो गया है।

सेल पर 14 कराेड़ का जुर्माना

जिला खनन विभाग ने सेल पर बिना लीज नवीकर बालू का उठाव करने के आराेप में 14 कराेड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक व्यक्ति ने खनन विभाग से शिकायत की थी कि लीज समाप्त हाेने के बाद भी करीब एक सप्ताह तक बालू का उठाव किया जा रहा था। इसके बाद सेल पर जुर्माना लगाया गया।

राज्य सरकार जिम्मेवार: सांसद

सांसद पीएन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण बालू लीज का नवीकरण नहीं हाे पा रहा है। लीज नवीकरण की बजाय खनन विभाग ने जुर्माना लगा दिया है, जाे पूरी तरह से गलत है।

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