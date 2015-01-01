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अनुमति शुल्क बढ़ा:निगम से बोरिंग की अनुमति लेने के लिए देने होंगे ₹ 5000, अब बोरिंग कराना हुआ महंगा

धनबादएक घंटा पहले
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अपने घर में बाेरिंग कराना अब महंगा हो गया है। निगम ने बोरिंग अनुमति शुल्क बढ़ा दिया है। बोरिंग हेतु निगम से अनुमति प्राप्त करने के लिए पहले एक हजार रुपए भुगतान करना पड़ता था। निगम कार्यालय में एक हजार रुपए के डीडी के साथ आवेदन जमा करना हाेता था।

आवेदन देने के तीन-चार दिन के अंदर बाेरिंग कराने की अनुमति मिल जाती थी। अब बोरिंग कराने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए पांच हजार रुपए देने होंगे। पांच हजार रुपए के डीडी के साथ निगम कार्यालय में आवेदन देना होगा। यह अादेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सूत्राें की माने ताे भू-जल काे बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। खेती करने या भवन निर्माण के लिए भी लाेग बाेरिंग करा रहे थे। एक हजार रुपया देकर लाेग निगम से अनुमति लेकर धड़ल्ले से बाेरिंग करा रहे थे। बाेरिंग की रफ्तार काे कम करने के लिए ही शुल्क बढ़ाया गया है।

बोरिंग के लिए नक्शा पहले ही अनिवार्य
बाेरिंग के लिए नक्शा काे पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है। बाेरिंग कराने के लिए निगम से अनुमति लेनी है ताे पहले अपने घर का नक्शा पास कराना हाेगा। नक्शा पास हाेने के बाद पांच हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन करना हाेगा। आवेदन में नक्शा का कॉपी भी लगाना हाेगा। इतनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही निगम से बाेरिंग की अनुमति दी जाएगी। निगम में बाेरिंग मशीन के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। फिलहाल निगम में 11 बाेरिंग मशीन संचालकाें ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है।

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