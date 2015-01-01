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चेकिंग:ट्रैफिक नियम तोड़ा,90 चालकों का 600-600 रुपए तक का चालान काटा, सिटी सेंटर के पास डीएसपी के नेतृत्व में की गई जांच

धनबादएक घंटा पहले
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फाइल फोटो
  • ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में लगातार दूसरे दिन शहर के सिटी सेंटर के पास जांच की गई

ट्रैफिक नियमाें की अनदेखी करने वालाें के खिलाफ शनिवार काे भी पुलिस ने सख्ती दिखाई। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में लगातार दूसरे दिन शहर के सिटी सेंटर के पास जांच की गई। रांग साइड से बाइक चलाते कई लोग पकड़े गए। उनमें से 90 चालकों का 600-600 रुपए तक का चालान काटा गया।

वहीं, बिना हेल्मेट और मास्क के ड्राइविंग करनेवाले तथा डिजाइनर नंबर प्लेट लगाकर चलनेवालों से भी जुर्माना वसूल किया गया। गौरतलब है कि जयप्रकाश नगर की ओर से सिटी सेंटर या लुबी सर्कुलर रोड की ओर जानेवाले अक्सर रांय साइड से गाड़ी चलाते जाते हैं, क्योंकि सड़क पर कट सीधे सिंफर गेट के पास है। ऐसे वाहनचालकों की वजह से अक्सर सिटी सेंटर के पास जाम की स्थिति रहती है। त्याेहारों के दौरान समस्या और बढ़ जाती है।

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