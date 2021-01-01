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  • Two Days Later, Police Arrived At The Scene To See The Lock Hanging At The House Of The Accused; Question Arising On Police Investigation

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डांस टीचर अपहरण कांड:दो दिन बाद घटनास्थल देखने पहुंची पुलिस, आरोपी के घर पर लटका ताला; पुलिसिया जांच पर उठ रहा सवाल

धनबाद3 घंटे पहले
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  • नामजद आरोपी दीपक वर्मा के घर पर ताला बंद है और वह फरार
  • पुलिस की जांच दो दिन में एक ईंच भी आगे नहीं बढ़ी

भूली सी ब्लाॅक में घटित डांस टीचर अपहरण की घटना में पुलिस की जांच धीमी है। अपहरणकांड के दो दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। बुधवार को पुलिस ने घटनास्थल पहुंच कर मामले की जांच की। वहीं, कांड में इस्तेमाल कार की सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। नामजद आरोपी दीपक वर्मा के घर पर ताला बंद है और वह फरार है। घटना के दिन से आराेपी और उसके पिता घर से गायब हैं।

एक महिला घर में थी, वह भी ताला बंद कर कहीं चली गई है। पुलिस की जांच दो दिन में एक ईंच भी आगे नहीं बढ़ी है। छुट्टी से लाैटने के थाना प्रभारी बुधवार को पीड़िता के माता-पिता से मिले और घटना की जानकारी ली। इधर, घटना में जख्मी पीड़िता अभी भी एसएनएमएमसीएच में भर्ती है। डॉक्टरों के अनुसार पीड़िता की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। सिर का दर्द कम हुआ है। परिजनाें के मुताबिक गुरुवार काे उसे अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।

पुलिस आराेपी को गिरफ्तार करे- काउंसिल

घटना काे लेकर ऑल इंडिया थियेटर काउंसिल ने आक्राेश जताया है। काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुंदन ने कहा कि कलाकार का सरेआम अगवा कर लेना कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे देश में कलाकार सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। इधर, पीड़िता और उसके परिजनाें से बुधवार काे श्रीराम सेना के सदस्याें ने अस्पताल में जाकर मुलाकात की। घटना की जानकारी ली।

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