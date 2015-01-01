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एजुकेशन:यूजी सेमेस्टर 6 व पीजी सेमेस्टर 4 का रिजल्ट जारी

धनबाद4 घंटे पहले
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बीबीएमकेयू में गुरुवार को यूजी सेमेस्टर 6 के 4 व पीजी सेमेस्टर 4 के 3 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसमें यूजी सेमेस्टर 6 के साइकोलाॅजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री व जियोग्रफी का रिजल्ट जारी किया गया। वहीं पीजी सेमेस्टर 4 के जियोग्रफी, हिस्ट्री व फिजिक्स का रिजल्ट जारी हुआ। जियोग्रफी में 44 फर्स्ट क्लास व 7 एनसीएल, हिस्ट्री में 212 फर्स्ट, 4 एनसीएल, 8 फेल व 1 पेंडिंग रहा है। फिजिक्स में 79 फर्स्ट, 9 एनसीएल व 7 फेल हुए हैं।

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