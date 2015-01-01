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बैठक:26 की हड़ताल काे सफल बनाने का संयुक्त माेर्चा ने लिया निर्णय

धनबाद4 घंटे पहले
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जयप्रकाश नगर स्थित राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ कार्यालय में केंद्रीय संमिक संगठनाें के संयुक्त माेर्चा की बैठक हुई। इसमें काेल इंडिया में 26 नवंबर काे प्रस्तावित हड़ताल काे सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसके बक्शी ने कहा कि काेयला उद्याेग का निजीकरण करने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ भारत बंद के अलावा मजदूराें के पास काेई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। सरकार काॅमर्शियल माइनिंग काे लागू कर काेल इंडिया का निजीकरण करने पर तुली हुई है।

राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के महामंत्री एके झा ने कहा कि 26 नवंबर को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल और भारत बंद के फैसले के साथ कोयला उद्योग में कार्यरत सभी श्रमिक संगठन हिस्सेदारी ले रहे हैं। सभी श्रमिक संगठनों ने फैसला लिया है कि भारत की वर्तमान भाजपा सरकार जो पूंजीवादी परस्त है।

संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बिजेंद्र प्रसाद सिंह, मन्नान मल्लिक पूर्व मंत्री सहित सभी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार मजदूरों की आवाज को कुचलने का काम कर रही है। माैके पर मानस चटर्जी, एसएस डे, बिहारीलाल नोनिया, रंजीत सिंह, राकेश प्रसाद सिन्हा, विनोद मिश्रा, रामप्रीत यादव, एसके शाही, नुनुलाल पासवान, मोहम्मद शमीम खान, नागेंद्र कुमार थे।

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