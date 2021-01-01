पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गुहार:वीआईपी काॅलाेनी में रहने वालों ने नाली बनाने के लिए डीसी से लगाई गुहार

धनबादएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिस रास्ते से हाेकर नाली जानी है, उस जमीन पर वहीं के एक शख्स ने कब्जा कर लिया है

पाॅलिटेक्निक राेड स्थित वीआईपी काॅलाॅनी के लाेगाें ने डीसी से शिकायत की है कि कुछ दबंग लोग वहां नाली का निर्माण नहीं हाेने दे रहे हैं। उन्होंने डीसी से मदद दिलाने की गुहार लगाई है। स्थानीय लाेगाें का कहना है कि वे इस संबंध में सांसद, विधायक, नगर आयुक्त के साथ-साथ नगर विकास विभाग से शिकायत कर चुके हैं।

उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हाे रहा है। वहां रहनेवाले बिजली विभाग के पूर्व कर्मचारी आरके श्रीवास्तव ने कहा कि नाली निर्माण नहीं हाेने देने के पीछे सरकारी जमीन पर कब्जा है। जिस रास्ते से हाेकर नाली जानी है, उस जमीन पर वहीं के एक शख्स ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि वह जमीन गैरमजरुआ है। उन्हाेंने डीसी से पूरे मामले में सीओ कार्यालय से जांच करवाकर नाली निर्माण में आ रही बाधा काे दूर करने की मांग है, ताकि इलाके में साफ-सफाई रह सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser