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एक्शन प्लान:स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र का विजन प्लान तैयार, आज होगा प्रजेंटेशन

धनबादएक घंटा पहले
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  • इसको लेकर सोमवार को न्यू टाउन हॉल में अलग-अलग बैठक हाेगी

जिले के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। एक्शन प्लान काे वर्ष 2023 तक की आबादी काे ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

डीसी का कहना है कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट व डीएमएफटी ने स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए व्यापक रूप से अनुसंधान किया है। इसको लेकर सोमवार को न्यू टाउन हॉल में अलग-अलग बैठक हाेगी। दाेनाें विभाग प्रजेंटेशन देंगे।

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