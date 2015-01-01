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अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला:घोटाले का कल्याण 'विभाग', भ्रष्ट सिंडिकेट ने 2600 से अधिक फर्जी छात्रों के नाम पर हड़पी छात्रवृत्ति

धनबादएक घंटा पहले
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ज़िला कल्याण विभाग का कार्यालय।

(रवि मिश्रा) अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। गुरुवार को नाम और उपनाम में भी गड़बड़झाला किए जाने का मामला प्रकाश में आया। जिन फर्जी छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति उठाई गई, उनमें अनुसूचित जनजाति काेटे के आवेदकाें काे ईसाई अल्पसंख्यक दर्शाया गया है। जबकि मालाकार, हरिजन, राम, पासवान, भुईया, तूरी, कुमार, उपनाम, रजक, साव, गुप्ता के आवेदकों काे ओबीसी कोटा में जैन अल्पसंख्यक दर्शाया गया है।

इसी तरह साव, कुमारी, ठाकुर काे जैन अल्पसंख्यक बताया गया है। वहीं, रणधीर झा, विशाल राय व विनीता ठाकुर नाम के विद्यार्थियों को ईसाई अल्पसंख्यक दिखाकर छात्रवृत्ति उठाई गई है। बेटी हिंदू, पिता मुस्लिम और धर्म हाे गया ईसाई...। ऐसा भी मामला सामने आया है। शांति देवी काे अशाेका एकेडमी स्कूल में 9वीं कक्षा में छात्रा दिखाया गया है, जिनके पिता का नाम कुलवाउनुस समसुद्दीन है। इन्हें ईसाई अल्पसंख्यक में एससी कोटा से दिखाया गया है।

इसी तरह माॅर्डन किंडर गार्टेन स्कूल में अल्ताफ अंसारी 8वीं कक्षा के छात्र हैं। पिता का नाम जबर अंसारी हैं और इन्हें भी ईसाई अल्पसंख्यक से ओबीसी कोटा में दिखाया गया है। चिल्ड्रेन पैराडाइन स्कूल में सरिता सिंह 8वीं की छात्रा हैं। इन्हें ईसाई अल्पसंख्यक दिखाया गया है। इन नामों को अल्पसंख्यक दिखाकर छात्रवृत्ति भुगतान प्राप्त कर ली गई। यह संभव हुआ, इसकी भी जांच की बात कही जा रही है।

वह सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं, क्या है छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया, कैसे लगाई इसमें सेंध

याेजना से जुड़ने के लिए स्कूल को अपने लेटरपैड पर आवेदन देना होता है।

हुआ क्या: स्कूल का फर्जी लेटरपैड पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया गया।

स्कूल को माेबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, जिसे कंफर्म करने पर कल्याण विभाग टेंपरेरी यूजर आईडी-पासवर्ड देता है।

हुआ क्या: स्कूल द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर को बदल कर अपना मोबाइल नंबर दे दिया। इससे ओटीपी व आईडी - पासवार्ड उनके पास आने लगा।

बीआरसी कार्यालय स्कूल से संपर्क करता है। स्कूल आवेदन देते हुए बताता है कि हमारे कितने बच्चे अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें छात्रवृत्ति आवेदन देने की अनुमति मिले।

हुआ क्या: बिना सत्यापन किए ही बीआरसी कार्यालय ने छात्रवृत्ति पर अनुमति दे दी। यह जानने की जरूरत नहीं समझी कि आवेदन करने वाला सही है या गलत।

बीआरसी कल्याण विभाग काे रिपाेर्ट देता है। कल्याण विभाग परमानेंट यूजर आईडी-पासवर्ड स्कूल काे निर्गत करता है।

हुआ क्या: स्कूल द्वारा जारी मोबाइल नंबर को बदल दिया जाता है, इसलिए परमानेंट यूजर, आईडी व पासवार्ड सिंडिकेट पास जाता है।

किस तरह की हुईं 3 गड़बड़ियां

आवेदन नहीं दिया, फिर भी पंजीयन

स्कूलों ने पंजीयन के लिए आवेदन नहीं दिया। फिर स्कूलों नाम पर फर्जी बच्चों का छात्रवृति के लिए पंजीयन हो गया।

दिए 6 के आवेदन, पंजीयन हो गए 341

सेंट जेवियर्स ने 6 बच्चाें की छात्रवृति के लिए आवेदन दिया था। 341 बच्चाें की छात्रवृति का पंजीयन हो गया।

स्कूल को रेसिडेंसियल दिखा दिया

स्कूल रेसिडेंसियल नहीं है। पर भ्रष्ट सिंडिकेट ने अधिक छात्रवृति पाने के लिए कई स्कूलों को कागज पर फर्जी तरीके से रेसिडेंसियल दिखा दिया।

घोटाले को लेकर इन्हें हुआ शो-काॅज

विनाेद कुमार पासवान, पद- डीलिंग असिस्टेंट (छात्रवृत्ति)

क्या थी जिम्मेवारी: कार्यालय काे छात्रवृत्ति के जाे भी आवेदन मिलते हैं, उनमें किस पर कार्यवाही करनी चाहिए और किस पर नहीं, यह देखना।

क्या किया: आवेदन देने वाला व्यक्ति सही है या गलत, नहीं देखा। माेबाइल नंबर और अन्य दस्तावेजाें काे सत्यापित नहीं किया।

राजेश कुमार मंडल, पद -कंप्यूटर ऑपरेटर (संविदा कर्मी)

जिम्मेवारी: कागजी दस्तावेजाें पर अंकित जानकारी काे कंप्यूटर पर अंकित करना है। आवेदनाें के डिजीटलीकरण के साथ एकरूपता देना।

क्या किया: डीलिंग असिस्टेंट से मिले दस्तावेजाें और निर्देशाें के अनुसार कंप्यूटर पर जानकाारी अंकित किया। अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई।

नया खुलासा: आवेदन करने पहुंची छात्रा तो पता चला छात्रवृत्ति निकल चुकी है, निराश होकर लौटी

कक्षा 6 की सना सूफे जब अपने स्कूल होली क्रॉस पब्लिक स्कूल भूली ई ब्लॉक में छात्रवृति का आवेदन करने पहुंची ताे पता चला कि 5वीं कक्षा में पढ़ाई के दाैरान किसी ने उसके नाम से छात्रवृति की राशि निकाल ली है। छात्रा निराश होकर घर लौटी। इस स्कूल के प्राचार्य काे फोन कर मोबाइल पर ओटीपी पूछ लिया गया था। फिर यूजर आईडी एक्टिवेट कर यहां के 229 फर्जी बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया। प्रति छात्र 10700 छात्रवृत्ति की राशि निकाली ली गई।

स्कूल 7वीं तक और छात्रवृत्ति निकल गई 8वीं की भी : नेशनल हर्ट स्कूल, निरसा में 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई हाेती है। लेकिन घाेटालेबाजाें ने यहां 8वीं कक्षा में भी अध्ययनरत विद्यार्थी दिखा कर छात्रवृति की राशि निकाल ली।

जांच टीम का निर्देश: रात 9 बजे तक जमा करें दस्तावेज, नहीं ताे एफआईआर

घोटाले की जांच के लिए गठित टीम ने स्कूलों से कागजात मांगे हैं। कागजात जमा लेने के लिए रात 9 बजे तक एडीएम (विधि-व्यवस्था) का कार्यालय खुला था। स्कूलों ने बताया कि रात में उन्हें फाेन आया कि मामले से जुड़े दस्तावेज जमा करें, नहीं तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, धनबाद के सचिव इरफान खान ने बताया कि कागजात जमा करने की सूचना दिन में भी दी जा सकती थी। इस तरह निजी विद्यालयों को परेशान किया जा रहा है। जांच में एसाेसिएशन पूरा सहयाेग करेगा। मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई ताे उग्र आंदोलन किया जाएगा।

निजी स्कूलों से पूछताछ की

शिकायत लेकर पहुंच रहे निजी स्कूलाें से जांच कमेटी ने पूछताछ की। स्कूल प्राचार्याें से जरूरी दस्तावेज लिये गए और उसका पहले से माैजूद दस्तावेजाें से मिलान किया गया। उन्हें फाेन चालू रखने और कुछ पूछे जाने पर जवाब देने का भी निर्देश दिया।

गठित कमेटी कर रही जांच

फिलहाल इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है। गठित कमेटी जांच कर रही है, जाे अपनी रिपाेर्ट देगी। रिपाेर्ट आने पर सब कुछ पता चल जाएगा।
- दयानंद दुबे, जिला कल्याण पदाधिकारी

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