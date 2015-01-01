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  • Yuji Seme Form Of 2 And 4 Will Be Filled With 9, After Which There Will Be A Chance To Fill The Form On November 23 And 24 With A Penalty Of 500 Rupees.

नामांकन:यूजी सेमे. 2 व 4 का फाॅर्म 9 से भरा जाएगा, जिसके बाद 500 रुपए विलंब दंड के साथ 23 व 24 नवंबर को भी फाॅर्म भरने का मौका होगा

धनबादएक घंटा पहले
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फाइल फोटो
  • हालांकि छात्र-छात्राओं का कहना है कि 12 से 21 नवं‌बर तक विवि व काॅलेज बंद रहेंगे

बीबीएमकेयू में स्नातक सेमेस्ट दो और 4 का परीक्षा फाॅर्म 9 से 19 नवंबर तक ऑनलाइन भरा जा सकेगा। उसके बाद 500 रुपए विलंब दंड के साथ 23 व 24 नवंबर को भी फाॅर्म भरने का मौका होगा। हालांकि छात्र-छात्राओं का कहना है कि 12 से 21 नवं‌बर तक विवि व काॅलेज बंद रहेंगे।

उन्हें फाॅर्म भरने के लिए मात्र 9 से 11 नवंबर तक का ही मौका मिलेगा। यह समय काफी कम है। वहीं परीक्षा नियंत्रक डाॅ सत्यजीत सिंह का कहना है कि फाॅर्म ऑनलाइन भरा जाना है, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी, जरूरी होने पर समय बढ़ाया जाएगा।

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