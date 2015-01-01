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खुदकुशी:काम नहीं मिलने और आर्थिक तंगी से परेशान मजदूर ने लगाई फांसी

निरसा3 घंटे पहले
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निरसा के एमपीएल ओपी क्षेत्र के जसपुर बाथनडंगाल गांव निवासी 32 वर्षीय मजदूर राजीव बाउरी का शव बुधवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव के ही समीप स्थित जंगल में एक पेड़ से गमछे से सहारे उसका शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एमपीएल ओपी प्रभारी वसीम अनवर खान ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। मृतक के परिजनों ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की बात कही।

मृतक के पिता गोपाल बाउरी ने बताया कि राजीव एमपीएल के ठेकेदार के अधीन काम करता था। ठेकेदार का काम समाप्त हो जाने के कारण पिछले 20 दिनों से बेटा घर पर ही बेरोजगार बैठा हुआ था। वह प्रत्येक दिन फिर से काम करने के लिए ठेकेदार के पास चक्कर लगा रहा था।

काम नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी से वह काफी परेशान था। बुधवार की सुबह भी वह घर से एमपीएल जाने की बात कहकर निकला था। देर रात स्थानीय ग्रामीणों ने उसका शव गांव के समीप स्थित जंगल के पेड़ से लटकते हुए मिलने की बात कही। उसके पास मौजूद गमछे के सहारे से उसने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। पत्नी एवं दो पुत्रियों का रो-रो कर बुरा हाल है।

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