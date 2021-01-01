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बैठक:नक्सल गतिविधियों की जानकारी लेने पहुंचे सीआरपीएफ आईजी और डीआईजी

पारसनाथ5 घंटे पहले
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  • हवाई मार्ग से पारसनाथ पहाड़ पर पहुंचे, अधिकारियों के साथ की बैठक

नक्सलियों का अभेद किला पारसनाथ समेत पूरे पीरटांड़ प्रखण्ड से नक्सलियों का सफाया हेतु तैनात किए गए जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हवाई मार्ग से हेलीकॉप्टर द्वारा बुधवार को सीआरपीएफ के आईजी महेश्वर दयाल व डीआईजी डीटी बनर्जी पारसनाथ पहुंचे। पारसनाथ पर्वत के ऊपर बने हेलीपेड में हेलीकॉप्टर लैंड किया गया, जहां नवनिर्मित सीआरपीएफ कैम्प में तैनात 7वीं बटालियन के कैम्प में अधिकारियों संग तैनात जवानों से मिलकर पर्वत के ऊपर की स्थिति का जायजा लिया।

इसके बाद हेलीकॉप्टर मधुबन स्थित कल्याण निकेतन कैम्प पहुंचा, जहां 154 वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट राजवर्धन व टूआइसी मूलचन्द समेत अन्य जवानों से मिलकर क्षेत्र का जायजा लिया। कल्याण निकेतन कैम्प में अधिकारियों संग घंटो बैठक की गई। बैठक में पारसनाथ क्षेत्र में नक्सल गतिविधि के वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई और नक्सल सफाया की नई रणनीति तैयार की गई। हाल के दिनों में सीआरपीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 इनामी नक्सलियों द्वारा पारसनाथ क्षेत्र के नक्सल गतिविधि के बारे में दी गयी अहम सुराग पर विशेष चर्चा की गई। आधिकरियों के पारसनाथ आगमन को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक अमित रेणु भी पारसनाथ क्षेत्र में कैम्प किये हुए थे।

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