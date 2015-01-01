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आयोजन:मधुबन में मजदूरों ने मनाया रूसी क्रांति दिवस

पारसनाथ2 घंटे पहले
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  • साथ ही शहीद वेदी पर माल्यापर्ण करते हुए दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया

मधुबन स्थित सत्यनारायण भट्टाचार्य मैदान में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर मजदूरों ने रूसी क्रांति दिवस मनाया। शनिवार की दोपहर में लाल झंडा के साथ सैकड़ों मजदूर एकत्रित हुए पूंजीपतियों के खिलाफ नारेबाजी के साथ रूसी क्रांति दिवस मनाने की कवायद शुरू की गई। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के बैनर तले मनाया जानेवाला इस रूसी क्रांति दिवस के अवसर पर यूनियन के पदाधिकारी समेत सैकड़ों मजदूर एकत्रित हुए। साथ ही शहीद वेदी पर माल्यापर्ण करते हुए दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया।

दुनियां में पूंजीपतियों की मनमानी नहीं चलेगी, मजदूरों को उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़कर लेनी होगी आदि नारे लगाए। मजदूरों ने कहा कि हमारा लगातार शोषण किया जा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जोरदार विरोध करना होगा, तभी मजदूर वर्ग का कल्याण होगा। कहाकि आंदोलन के लिए सभी मजदूरों को एक मंच पर आना होगा, तभी वे अपने अधिकार ले सकेंगे। वक्ताओं ने कहा कि 7 नवम्बर 1917 के दिन ही रूस में सत्ता परिवर्तन हुआ था, मजदूर को उनका हक मिल पाया था। उसी क्रांति को दुनियां भर के मजदूर रूसी क्रांति के रुप में मनाते आ रहे हैं।

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