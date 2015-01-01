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निराशा:तिसरी में एडमिट कार्ड नहीं मिलने से वापस लाैटा छात्र

तिसरी2 घंटे पहले
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  • बता दें कि तिसरी प्रखण्ड में 31 अभ्यर्थी ने मॉडल विद्यालय में प्रवेश के लिए फार्म भरा था

तिसरी प्रखण्ड मुख्यालय स्थित प्लस टू अग्रवाल उवि में मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा शनिवार को हुई। जिसमें कुल 31 छात्राें ने आवेदन किया था। जिसमें 26 परीक्षार्थियाें ने ही हिस्सा लिया। मौके पर तिसरी शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जमालउद्दीन अंसारी, केंद्रधीक्षक घनश्याम गोस्वामी सहित कई बीआरपी मौजूद थे। बता दें कि तिसरी प्रखण्ड में 31 अभ्यर्थी ने मॉडल विद्यालय में प्रवेश के लिए फार्म भरा था।

जिसमें 30 छात्र का एडमिट कार्ड निर्गत हुई। चार छात्र अनुपस्थित रहे। एक अभ्यर्थी व्यास साहा का एडमिट कार्ड नहीं आने पर मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा देने से वंचित रहा। जिससे छात्र मायूस होकर सेंटर से वापस लौट गया। केंद्राधीक्षक ने कहा कि जिला से बात करने पर बताया गया कि एडमिट कार्ड निर्गत नहीं हुआ है।

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