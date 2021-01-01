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हादसा:टुंडी में दो बाइकों की भिड़ंत में सरायढेला के युवक की माैत

टुंडीएक घंटा पहले
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  • पिपराबेड़ा का विजय अपने रिश्तेदार के यहां लुकैया गया था
  • लाैटते समय बेहरा के पास हुआ हादसे का शिकार

टुंडी-गोविंदपुर मेन राेड पर बेहड़ा के पास रविवार की रात करीब 8:00 बजे दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हाे गई। इसमें एक बाइक सवार की मौत हाे गई। जानकारी के मुताबिक, सरायढेला के पिपराबेड़ा निवासी आनंद कुमार साेरेन के पुत्र विजय सोरेन (37) किसी काम से बाइक से टुंडी के लुकैया में रहनेवाले अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे। वहां से लाैटते समय बेहड़ा के पास सामने से आ रही बाइक ने काफी तेजी से उन्हें टक्कर मार दी।

बाइकाें के साथ दाेनाें सवार सड़क पर गिर पड़े। गंभीर रूप से जख्मी विजय बेसुध हाे गए। दूसरे बाइक सवार काे भी चाेटें आईं, लेकिन वह अपनी बाइक लेकर वहां से भाग निकला। हादसे की खबर मिलने पर टुंडी थानेदार शारदा रंजन अपनी टीम के साथ माैके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल की। उन्हाेंने बेसुध पड़े विजय काे एंबुलेंस से एसएनएमएमसीएच भिजवाया। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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