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सौगात:आदित्यपुर के 10 सामुदायिक शौचालय को संचालित करेगा सुलभ इंटरनेशनल, पहले फेज में प्रयोग के तौर पर संचालित करने को सौंपा

आदित्यपुर2 घंटे पहले
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  • 2016 में सात करोड़ पचास लाख रुपए से बनाए गए थे 30 सामुदायिक शौचालय
  • लेकिन अधिकतर शौचालय बगैर उद्घाटन के ही बेकार रह गया

आदित्यपुर नगर निगम ने 5 वर्षों से बेकार पड़ी 10 सामुदायिक शौचालय को सुलभ इंटरनेशनल संचालित करेगी। प्रथम फेज में प्रयोग के तौर पर 10 सामुदायिक शौचालय को संचालित करने के लिए सौंपा गया है। मंगलवार शाम मेयर विनोद श्रीवास्तव और अपर नगर आयुक्त गिरिजाशंकर प्रसाद ने सुलभ इंटरनेशनल के अधिकारियों के साथ शौचालयों का निरीक्षण किया। सुलभ इंटरनेशनल के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि वह इसका संचालन बेहतर और स्वच्छता को बरकरार रख कर करेंगे।

मेयर विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निगम क्षेत्र में एक साथ 30 शौचालय प्रधानमंत्री की स्वच्छता मिशन अभियान के दौरान बनाया गया था। इस पर प्रति शौचालय 25 लाख रुपए खर्च हुआ था। लेकिन अधिकतर शौचालय बगैर उद्घाटन के ही बेकार रह गया। कुछ शौचालय को जो रिहायशी इलाकों में थे उसका संचालन हो रहा है लेकिन करीब 22 शौचालय यूं ही बेकार रह गए थे।

औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं से लउभा ने जियाडा उप निदेशक को कराया अवगत

लघु उद्योग भारती की जिला कार्यसमिति जियाडा के क्षेत्रीय उपनिदेशक प्रेमरंजन से भेंटकर औद्योगिक क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। जिलाध्यक्ष शंभु जायसवाल और महामंत्री समीर सिंह के नेतृत्व में उद्यमियों ने रेलवे ओवर ब्रिज के समीप टूटे सड़क निर्माण शुरू करने के लिए उपनिदेशक को साधुवाद दिया। उपनिदेशक को सौंपे गए ज्ञापन में हर फेज में स्ट्रीट लाइट नहीं जलने, सड़क खोदकर अधूरा निर्माण और मलबे को सड़क में छोड़ देने की जानकारी दी। तीसरे फेज में कृष्णापुर तालाब मोड़ पर लगातार जलजमाव के कारण सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने की जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष एसके झा, उपाध्यक्ष संदीप मिश्रा, विनय सिंह, अमृतपाल राही, उत्तम कुमार, सौरभ चौधरी एवं साकेत घोष शामिल थे।

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