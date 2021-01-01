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  • Till 2, 1 Lakh 75 Thousand 505 Children Will Be Given Polio Supplements At 1418 Booths Of The District, House to house Medicine Will Be Given.

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पल्स पोलियो अभियान:2 तक जिले के 1418 बूथ पर 1 लाख 75 हजार 505 बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक, घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी

आदित्यपुर30 मिनट पहले
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  • डीसी ने दवा पिलाकर की अभियान की शुरुआत, सदर अस्पताल में स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट का उद्घाटन
  • डीसी इक़बाल आलम अंसारी को सिविल सर्जन डॉ हिमांशु भूषण बरवार ने पौधा देकर स्वागत किया

सरायकेला खरसावां जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को डीसी इकबाल अहमद अंसारी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर की। अभियान की सफलता के लिए 31 जनवरी 2021 को दर हॉस्पिटल सरायकेला परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीसी इक़बाल आलम अंसारी को सिविल सर्जन डॉ हिमांशु भूषण बरवार ने पौधा देकर स्वागत किया। डीसी ने कहा कि पोलियो अभियान 2 फरवरी तक चलेगा। आज बूथ स्तर पर 0-5 साल के बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाया जाएगा तथा 1 एवं 2 फरवरी को घर-घर जाकर पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान के सफल संचालन को लेकर सारी तैयारियां की गई है।

उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले मे कुल 1 लाख 75 हजार 505 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जानी है। सभी बच्चों को कोविड-19 मानकों का पालन करते हुए पोलियों की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए जिले में कुल 1418 बूथ बनाए गए हैं। पोलियो अभियान की शुरुआत के साथ ही डीसी इकबाल अंसारी ने सदर हॉस्पिटल सरायकेला में स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस यूनिट में ऐसे बच्चे जिनका जन्म के दौरान वजन कम होता है या जन्म के दौरान जॉन्डिस की शिकायत होती है उनका इलाज के साथ केयर किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन कार्यालय के 26 कोरोना वारियर्स (पदाधिकारी/कर्मचारी) को प्रशस्ति पत्र देकर डीसी ने सम्मानित किया। मौके पर डॉ परमेश्वर लाल, डीआरसीएचओ डॉ जुझार मांझी, डीपीएम डॉ निर्मल दास व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।

पोटका में पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई

पोटका के विभिन्न क्षेत्रों में पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो खुराक खुराक पिलाई गई। हाता प्रेम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में तारा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य कमलेश मिश्रा ने बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाकर इसकी विधिवत उद्घाटन किया।आंगनबाड़ी सेविका मुन्नी कुमारी सहायता श्यामली नंदी, खुशबू पांडे आदि मौजूद थी।

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