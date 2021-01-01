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दबोचा:मिथिला मोटर्स केे सामने बाइक चोरी करते पकड़ाया युवक

आदित्यपुर2 घंटे पहले
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  • उसके पास से मास्टर चाभी मिला है, जिससे वह कोई भी बाइक आसानी से खोल लेता था

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के मिथिला मोटर्स के सामने से बुधवार को कर्मचारी की बाइक की चोरी करते सतबहिनी का युवक रमेश तिवारी को सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा। उसे आदित्यपुर पुलिस को सौंप दिया गया।

उसके पास से मास्टर चाभी मिला है, जिससे वह कोई भी बाइक आसानी से खोल लेता था। उसके बाइक चोरी का लीडर छोटे दास इन दिनों जेल में बंद है। वह बाइक की चोरी कर महज 5 हजार रुपए में बेचता था। उसने 15 और 25 जनवरी को भी बाइक चोरी करने की बात स्वीकारी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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