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कार्रवाई:150 फीट एरिया में 34 केन बम थे बिछे, आरोपी गिरफ्तार

चाईबासा7 घंटे पहले
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  • कमांडर मोछू दस्ता का सदस्य है ओड़िया

काेल्हान के गाेइलकेरा मारादीरी पर पुलिस काे उड़ाने के लिए शनिवार को 150 फीट एरिया पर 34 केन बम सीरीज में लगाए गए थे। जिसे पुलिस ने डिफ्यूज कर दिया है। वहीं बम बिछाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले ओड़िया साेरेन काे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इस पर चाईबासा एसपी अजय लिंडा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गोइलकेरा थाना अन्तर्गत कुईडा गांव के पास भाकपा माओवादी के कुछ उग्रवादी संगठन के सदस्य अप्रिय घटना का अंजाम देने के फिराक में हैं।

इसकी सूचना पर एक नक्सली ओड़िया सुरीन उम्र करीब 45 वर्ष काे मारादिरी थाना गोइलकेरा से गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर गीतिलीपि से मारीदीरी जाने वाली जंगल के कच्चे रास्ते पर बिछाए 34 केन बम मिले थे। जिसे माैके पर ही डिफ्यूजड किया गया है। बताया कि आईईडी केन बम नक्सली एरिया कमांडर मोछू दस्ते के निर्देश पर बिछाए गए थे। इस घटना के संदर्भ में गोइलकेरा थाना मामला दर्ज कर लिया गया है।

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