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फाैलादी लाैहांचल में लाेग बीमार:सारंडा के लिपुंगा गांव में 60 बीमार,अस्पताल जाने के बजाय करा रहे झाड़फूंक; 14 दिन में 4 की माैत

चाईबासा2 घंटे पहले
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  • बड़ाजामदा अस्पताल से 8 किमी की दूरी पर है गांव, बुखार-दस्त की शिकायत

देश काे लोहा देने वाले सारंडा के गुआ आयरन माइंस इलाके के दिरीबुरू पंचायत के लिपुंगा गांव के सात टाेलाें में 60 से ज्यादा लाेग बदन दर्द और बुखार से पीड़ित हैं। दाे हजार की आबादी वाले लिपुंगा गांव के अलग-अलग टाेलाें में पिछले 14 दिनाें में 4 लाेगाें की माैत हाे चुकी है। गांव से आठ किमी दूरी पर बड़ाजामदा सीएचसी है, लेकिन लाेग वहां इलाज कराने के बजाय बीमारी को दैवीय प्रकोप मानकर ओझा-गुनी से झाड़फूंक करा रहे हैं। पूछताछ करने पर बीमार लोगों ने बताया- सबसे पहले बदन-हाथ में दर्द हुआ। कुछ दिन बाद बुखार और दस्त होने लगा। गांव में तीन महीने से लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं।

ठीक हाेने के लिए दे रहे पशु पक्षी की बलि
गुआ से करीब 10 किमी दूर जंगल इलाके के बीच गांव होने के कारण लोग अंधविश्वास के सहारे जीवनयापन करते हैं। बीमार होने पर लोग स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के बजाय झाड़फूंक में अधिक विश्वास करते हैं। जरूरत पड़ने पर मरीज को ठीक करने के लिए कबूतर, मुर्गे, बत्तख, भेड़-बकरे आदि की बलि चढ़ाकर देवी-देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। शनिवार को दिन के करीब 11.30 बजे लोग जंगल में पूजा-पाठ कर लौटे थे।

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