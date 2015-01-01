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प्राथमिकी:घरेलू विवाद में भाई का सिर फोड़ा, जेल

चाईबासा2 घंटे पहले
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  • प्राथमिकी में पचाय सांडिल ने बताया- गौंदुरा अपने पिता लक्ष्मण सांडिल को खाना नहीं दे रहा था

जेटेया थाना के उदाजो गांव के पुटीदा टोला में आपसी विवाद में बड़े भाई पचाय सांडिल का सिर फोड़ देने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी गौंदुरा सांडिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

प्राथमिकी में पचाय सांडिल ने बताया- गौंदुरा अपने पिता लक्ष्मण सांडिल को खाना नहीं दे रहा था। उसने (पचाय) इसका विरोध किया तो गौंदुरा ने सिर फोड़ दिया।

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