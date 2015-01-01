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सफाई का संदेश:पाॅकेटमनी जुटाकर ग्रामीण क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री करने में जुटी है युवाओं की टोली, लोगों को कर रही जागरूक

चाईबासा2 घंटे पहले
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  • सड़क पर फैले कचरे को खुद साफ करने में जुटे हैं चाईबासा के पढ़े-लिखे युवा, लोगों को दे रहे सफाई का संदेश

घर की साफ-सफाई तो सभी करते हैं, मगर कभी घर के बाहर फैले कचरों को साफ करके देखिए, बड़ा आनंद मिलेगा। कुछ इसी मकसद से शहर के युवाओं की एक टोली ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से प्लास्टिक कचरों की सफाई का बीड़ा उठाया है। 18 से 22 वर्ष के युवक-युवतियों की इस टोली का एकमात्र मकसद है प्लास्टिक कचरों का सफाया और लोगों को प्लास्टिक से हो रहे पर्यावरण के नुकसान के प्रति जागरूक करना।

युवाओं की यह टोली ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। उनका मानना है- शहर में नगरपालिका साफ-सफाई का काम कर रही है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। इन जगहों पर प्लास्टिक का कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं ने अपनी पाॅकेटमनी जुटाकर सफाई अभियान शुरू किया तो आसपास के दुकानदारों और निवासियों का भी भरपूर सहयोग मिलने लगा। कचरा साफ करने के बाद टोली उक्त स्थान पर गार्डेनिंग भी कर रही है और साथ में कचरे से मिले बेकार की सामग्रियों को प्रयोग कर उक्त स्थल को आकर्षक बना रहे हैं।

हर रविवार को चलता है सफाई अभियान

जमशेदपुर वीमेंस काॅलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर रही चाईबासा की अंकिता इस ग्रुप की फाउंडर है। अंकिता ने 13 जुलाई 2020 को फेसबुक पर स्पेयर सोवियर नामक एक पेज बनाकर प्लास्टिक कचरों के प्रति लोगों को ऑनलाइन जागरूक करना शुरू किया। देखते ही देखते उसके लगभग 35 दोस्त और परिचित इस मुहिम में शामिल हो गए।

8 अगस्त को पहली बार शहर के तांबो में सफाई अभियान चलाया। इसके बाद नगरपालिका ने उनसे संपर्क किया। 14 अगस्त को पोस्ट ऑफिस के समीप लगे कचरे के ढेर को साफ किया। अब हर रविवार को यह टोली जगह-जगह सफाई अभियान चलाती है।

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