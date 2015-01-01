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हेल्थ अलर्ट:ठंड में बढ़ सकता है संक्रमण दायरे में मनाएं त्याेहार : डीसी

चाईबासा2 घंटे पहले
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  • डीसी अरवा राजकमल ने दिवाली-काली पूजा काे लेकर सरकारी गाइडलाइन का दिया हवाला,कहा रहें अलर्ट

ठंड में काेराेना का संक्रमण बढ़ेगा। इस माैसम में ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके मद्देनजर डीसी अरवा राजकमल ने सरकारी गाइडलाइन के अनुसार, दिवाली और काली पूजा मनाने का निर्देश दिया है। डीसी ने कहा- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नई दिल्ली) द्वारा झारखंड सरकार काे जारी गाइडलाइन के तहत जिले में दीपावली एवं काली पूजा का आयोजन करें।

लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। घर-आंगन और आसपास के निजी स्थानों पर ही आतिशबाजी की अनुमति रहेगी। यदि किसी प्रकार से निर्देश का उल्लंघन होता है तो यह आपके, आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए हानिकारक होगा। डीसी ने कहा- राज्य सरकार के प्रयास के कारण कोरोना वायरस संक्रमण दर में भी काफी कमी आई है।

पश्चिमी सिंहभूम जिले में बहुत कम लोग ही कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। परंतु ठंड के मौसम होने के कारण दूसरे कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए घर से बाहर निकलते समय फेस कवर या मास्क का प्रयोग करें। हाथों को थोड़े-थोड़े अंतराल में धोते रहें अथवा सैनेटाइज करें।
पंडालाें में नहीं करें सजावट, ताेरण द्वार वर्जित :जिला प्रशासन ने आदेश जारी की है कि काली पूजा हेतु तैयार किया जाने वाला पूजा पंडालों में किसी भी प्रकार की सजावट, लाइटिंग, तोरण द्वार निर्माण वर्जित किया गया है।

लेकिन किसी स्थान पर पारंपरिक रूप से यदि पंडाल में काली पूजा का आयोजन किया जाता है तो आयोजक समिति पंडाल का निर्माण करा सकती है । तथा एक निश्चित दूरी भक्त दर्शन करेंगे। दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। पूजा पंडालों में आयोजकों के 15 सदस्य को ही अंदर प्रवेश की अनुमति रहेगी।

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