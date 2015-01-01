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संदिग्ध शव:जांगीबुरू जंगल में फंदे से लटका मिला शव

चाईबासा2 घंटे पहले
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मंझारी थाना के जांगीबुरू जंगल में एक महिला का शव पेड़ से लटका मिला। महिला की उम्र करीब 30 वर्षीय है। सूचना मिलने पर मंझारी पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को पेड़ से उतारा। महिला के शरीर पर खरोंच के निशान पाए गए । इससे पुलिस को हत्या का शक है। पुलिस आसपास के इलाकों से में लापता महिलाओं की खोज खबर के लिए मुखिया एवं मुंडा मानकी से संपर्क कर रही है।

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